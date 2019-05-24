Три дня в Липецке не будут продавать алкоголь из-за митингов и концертов

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-24T15:35:23+03:00

Продажу ограничат в разных районах 27 и 28 мая, а также 1 июня

Изменить размер текста: A A

Управление потребительского рынка Липецка предупреждает предпринимателей и временных ограничениях на продажу алкоголя, которые будут действовать в связи с массовыми мероприятиями.

В понедельник, 27 мая, в районе городского центрального пляжа в Липецке пройдет митинг-концерт с участием 200 человек. Мероприятие продлится с 18 до 21.00. Запрет на продажу алкоголя будет действовать непосредственно на пляже и на прилегающих территориях.

Во вторник, 28 мая, с 9 до 12. 00 пройдут митинг и шествие по маршруту от площади Героев через улицу Зегеля и Петровский спуск до площади революции. Заявлено 1500 человек. Алкоголь запрещено продавать по всему маршруту и на близлежащих улицах.

1 июня состоится митинг на площади Петра Великого, в котором примут участие 500 человек. Он пройдет с 11 до 12.00.

Напомним, что по антиалкогольному закону, в случае массовых мероприятий запрет на продажу алкоголя начинает действовать за два часа до официального начала события и в течение двух часов после окончания.

ИСТОЧНИК KP.RU