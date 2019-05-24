2019-05-24T17:08:22+03:00
Экономика

В Липецкой области снижается количество прибыльных предприятий и растут долги по кредитам

За три месяца 133 организации в регионе понесли 1.9 млрд. рублей убытка
Лия МУРАДЬЯН
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Растет число просроченных кредитовРастет число просроченных кредитовФото: Архив КП
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По данным Липецкстата за январь-март 2019 года, финансовый результат коммерческих предприятий области, с учетом прибыли и убытка, увеличился в 1.2 раза и составил 30.6 млрд рублей. Это не считая банки, госучреждения, страховые компании и ИП. Большая часть капитала 84% приходится на организации обрабатывающих производств.

Всего за три месяца в Липецкой области 239 организация получили прибыль в размере 32.5 млрд, одновременно 133 предприятия понесли убытки в сумме 1.9 млрд. рублей. По сравнению с началом 2018 года в в регионе на 3.8 % уменьшилось доля прибыльных организации, при этом прибыль оставшихся увеличилась в 1.2 раза.

Больше всего прибыльных предприятий расположены в Воловском, Добровском, Долгоруковском, Задонском и Хлевенском, Данковском, Елецком, Лев -Толстовском, Лебедянском, Усманском и Становлянском районах.

Также в Липецкой области увеличился размер просроченной кредитной задолженности предприятий – на конец марта он составил 5989,3 млн. рублей – это на 5.4% больше, чем в феврале. Всего просрочено 3.4% кредитов – это обрабатывающие производства, организации обеспечивающие электроэнергией, газом и паром, с также строители и транспортники.

Напомним, что за год в Липецкой области средняя зарплата выросла на 12.6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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