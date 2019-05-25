В Липецке «девятка» попала под встречный «КамАЗ»

25 Май 19:52 2019-05-25T19:52:30+03:00

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Серьезная авария произошла в эту субботу, 25 мая, на трассе Орел-Тамбов в Липецке. На окружной дороге столкнулись «КамАЗ» и «ВАЗ-2109». Легковушка оказалась на встречной полосе прямо перед колесами самосвала. Удар пришелся в левую, водительскую сторону.

ДТП с "КамАЗом" в Липецке.

По словам очевидцев, грузовик протащил машину несколько метров, прежде чем смог остановиться. От удара «девятка» превратилась в груду металла.

В этом ДТП серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. На место вызвали «скорую», спасателей и сотрудников ГИБДД. Пострадавшего водителя передали медикам, мужчину с многочисленными травмами в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.

Как именно произошла авария и кто стал ее виновником предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU