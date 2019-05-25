2019-05-25T20:10:40+03:00
Происшествия

В Липецке трое школьников отогнули дверь и обокрали машину

«ВАЗ-2108» обворовали три 15-летний подростка
Лия МУРАДЬЯН
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Подростков доставили в отдел полицииПодростков доставили в отдел полицииФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли кражу из автомобиля, которая произошла 20 мая. Владелец «ВАЗ-2108» заявил в полицию, что в машину проникли, отогнув железную дверь. Из отечественной легковушки вытащили все, что смогли – автомагнитолу, аккумулятор и набор ключей.

В ходе расследования выяснилось, что к краже причастные три подростка. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемыми оказались три 15-летний ученика одной из школ города. Всех троих задержали, сейчас они дают показания в отделе полиции города. По факту кражи возбудили уголовное дело.

А в селе Архангельского Елецкого района из квартиры вынесли 10 мешков сахара, телевизор, приставку, дрель и бензотриммер. Домушником оказался 32-летний безработный житель того же района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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