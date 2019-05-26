В Липецке пропала 13-летняя школьница

26 Май 14:24 2019-05-26T14:24:02+03:00

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13-летняя Полина Ястребова бесследно исчезла в Липецке. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Поиск пропавших детей" (Липецк), последний раз девочку видели в районе Опытной станции около семи часов вечера 25 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы школьницы: на вид 13-15 лет, рост 165-170 см, имеет среднее телосложение, темные волосы до плеч.

В день пропажи была одета в серые джинсы, бордовую кофту и белые кроссовки. С собой у девочки был серый рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Полины, поисковики просят звонить по телефонам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, 02 - полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU