2019-05-26T15:27:26+03:00
Общество

Глава Липецкой области Игорь Артамонов пробежал на полумарафоне 10 км

Спортивный праздник провел известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Липецка.фото: сайт администрации Липецка.
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Тысячи спортсменов и болельщиков из Липецка, других городов России и даже стран собрались 26 мая на Соборной площади, чтобы поучаствовать в Липецком полумарафоне. Стартово-финишный городок открылся рано утром. Здесь работали интерактивные площадки, фотозоны, точки освежения и продажи еды. Мероприятие вел известный журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Первым стартовал детский забег - в 9.00. Ребята от четырех до одиннадцати лет преодолели 500-метровую трассу. Затем для взрослых провели разминку олимпийские чемпионы и призеры Елена Замолодчикова, Татьяна Логунова, Олеся Зыкина. После чего любители бега преодолели дистанции - три, десять и 21 километр.

Поддержать спортсменов пришли врио главы администрации региона Игорь Артамонов и исполняющая обязанности мэра города Евгения Уваркина. Они пробежали 10 километров.

Состязания такого масштаба проходят в Липецке впервые. Все спортсмены получили медали и сертификаты. Победители - ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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