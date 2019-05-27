2019-05-27T09:14:21+03:00
Происшествия

В Липецке грабитель отнял у мужчины телефон

Еще одни смартфон украли из магазина на площади Победы
Лия МУРАДЬЯН
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За выходные в Липецке раскрыли кражи, грабежи и мошенничествоЗа выходные в Липецке раскрыли кражи, грабежи и мошенничествоФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке оперативно раскрыли грабеж, который произошел в минувшее воскресенье, 26 мая на улице Космонавтов. В полицию обратился 35-летний мужчина и рассказал, что на него напали в квартире дома, неизвестный насильно отнял сотовый телефон.

Грабителя задержали в тот же день сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемым оказался безработный 24-летний житель Доброского района.

Еще один телефон привлек внимание преступников 25 мая. В этот день украли смартфон из магазина на площади Победы. Под подозрение попал 20-летний житель Елецкого района.

Кроме этого за сутки, с 26 по 27 мая, в Липецке раскрыли кражу из автомобиля, к которой был причастен несовершеннолетний и мошенничество, жертвой которого стала 42-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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