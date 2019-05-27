2019-05-27T10:48:02+03:00
Общество

Липчане на Урале хотели сдать в металлолом действующий газопровод за 4 млн. рублей

Бизнесмены взяли кредит на трубу, к которой подключены несколько домов
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Предприниматели из Липецка решили заняться бизнесом на Южном Урале. Двое мужчин купили 300 тонн металлической трубы в Нагайбакском районе и планировали сдать ее в металлолом за 4 миллиона рублей.

На покупку взяли кредиты, которые планировали погасить сразу после продажи. Вот только мужчины не знали, что им продали не просто пустую трубу, а действующий газопровод, который питает множество домов в том районе.

Теперь предприниматели, как собственники, обязаны обслуживать газопровод, но как с этим справиться мужчины не знают. Также предприниматели не знают, как рассчитываться с кредиторами. Сейчас провод не обслуживается и сложившаяся ситуация может привести к ЧП, пишет издание «Копейский рабочий».

– Мы пытались связаться с несколькими компаниями, включая «Новатэк», но там сообщили, что сложившаяся ситуация поставщика никоим образом не касается, – говорят в интервью липецкие бизнесмены. – Уже около семи месяцев она стоит без технического обслуживания и без покраски. То есть труба взрывоопасна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропавшая в Липецке школьница отсиживалась в чужой квартире
В центре Липецка утром кто-то выбросил мотоцикл в реку
В Липецке поймали женщину за рулем, которая ударила машину и скрылась
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Наглый водитель в Липецке ударил машину и сбежал
В Липецке грабитель отнял у мужчины телефон
Глава Липецкой области Игорь Артамонов пробежал на полумарафоне 10 км
В Липецке пропала 13-летняя школьница
В Липецке трое школьников отогнули дверь и обокрали машину
В Липецке «девятка» попала под встречный «КамАЗ»
Велопарад под дождем в Липецке собрал 3000 участников
В Липецке наградили лучших полицейских-кинологов
В Липецкой области снижается количество прибыльных предприятий и растут долги по кредитам
Три дня в Липецке не будут продавать алкоголь из-за митингов и концертов
Служба статистики: средняя зарплата в Липецкой области более 33 000 рублей
В Липецке на все лето закроют часть улиц Скороходова и Толстого