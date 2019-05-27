Липчане на Урале хотели сдать в металлолом действующий газопровод за 4 млн. рублей

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-27T10:48:02+03:00

Бизнесмены взяли кредит на трубу, к которой подключены несколько домов

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Предприниматели из Липецка решили заняться бизнесом на Южном Урале. Двое мужчин купили 300 тонн металлической трубы в Нагайбакском районе и планировали сдать ее в металлолом за 4 миллиона рублей.

На покупку взяли кредиты, которые планировали погасить сразу после продажи. Вот только мужчины не знали, что им продали не просто пустую трубу, а действующий газопровод, который питает множество домов в том районе.

Теперь предприниматели, как собственники, обязаны обслуживать газопровод, но как с этим справиться мужчины не знают. Также предприниматели не знают, как рассчитываться с кредиторами. Сейчас провод не обслуживается и сложившаяся ситуация может привести к ЧП, пишет издание «Копейский рабочий».

– Мы пытались связаться с несколькими компаниями, включая «Новатэк», но там сообщили, что сложившаяся ситуация поставщика никоим образом не касается, – говорят в интервью липецкие бизнесмены. – Уже около семи месяцев она стоит без технического обслуживания и без покраски. То есть труба взрывоопасна.

ИСТОЧНИК KP.RU