Липчане на Урале хотели сдать в металлолом действующий газопровод за 4 млн. рублей
Предприниматели из Липецка решили заняться бизнесом на Южном Урале. Двое мужчин купили 300 тонн металлической трубы в Нагайбакском районе и планировали сдать ее в металлолом за 4 миллиона рублей.
На покупку взяли кредиты, которые планировали погасить сразу после продажи. Вот только мужчины не знали, что им продали не просто пустую трубу, а действующий газопровод, который питает множество домов в том районе.
Теперь предприниматели, как собственники, обязаны обслуживать газопровод, но как с этим справиться мужчины не знают. Также предприниматели не знают, как рассчитываться с кредиторами. Сейчас провод не обслуживается и сложившаяся ситуация может привести к ЧП, пишет издание «Копейский рабочий».
– Мы пытались связаться с несколькими компаниями, включая «Новатэк», но там сообщили, что сложившаяся ситуация поставщика никоим образом не касается, – говорят в интервью липецкие бизнесмены. – Уже около семи месяцев она стоит без технического обслуживания и без покраски. То есть труба взрывоопасна.
ИСТОЧНИК KP.RU