В Липецке поймали женщину за рулем, которая ударила машину и скрылась

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-27T11:05:49+03:00

За три дня в области в ДТП пострадали 6 человек Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За трое суток на догах региона в шести авариях пострадали шесть человек

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ДТП с участием безответственной автоледи случилось 26 мая на улице Терешковой в Липецке. В 3 часа ночи 32-летняя женщина за рулем «Дэу-Нексии» влетела в стоящий «Хендай» и уехала. В аварии серьезно пострадала пассажирка второй иномарки, которая попала в больницу. А сбежавшую с места ДТП даму поймали по «горячим следам» сотрудники ГИБДД. Женщине грозит 15 суток.

По данным автоинспекции, всего за трое суток на дорогах региона в шести авариях пострадали шесть человек. Так около 7 утра 24 мая на трассе «Дон» в Ельце 56-летнйи водитель «Ауди» не пропустил «Кию», в этой аварии пострадал 23-летнйи пассажир «Ауди».

Днем 25 мая в Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков не справился с управлением 19-летний водитель «Фольксвагена». Он превысил скорость, машина вылетела в кювет и перевернулась. В итоге 44-летняя пассажирка иномарки попала в больницу.

Аналогичная авария произошла 26 мая в Добринском районе трассе Пушкино – Богородицкое. Там съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Мерседесс» с 30-летней женщиной за рулем. Пострадала сама водитель иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU