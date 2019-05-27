Пропавшая в Липецке школьница отсиживалась в чужой квартире

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-27T11:52:03+03:00

СК проверит не случилось ли чего с ребенком Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Липецке СК проводит проверку по поводу исчезновения 13-летней школьницы. Девочка пропала в субботу вечером. Как сообщали волонтеры «Поиска пропавших детей», школьница ушла вечером 25 мая около 19.00 в районе опытной станции, чтобы встретиться с друзьями. Когда девочка вовремя не вернулась домой, родители забили тревогу, в полицию обратилась мама. Телефон школьницы был выключен.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, школьницу обнаружили в хорде оперативно розыскных мероприятий в одной из квартир в 27 микрорайоне Липецка. Вечером 26 мая девочку вернули домой.

Сейчас доследственная проверка, во время которой выяснят, почему ребенок ушел из дома, какие отношения складываются в семье девочки, а также, не случилось ли с ней чего, пока она ночевала в чужой квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU