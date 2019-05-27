2019-05-27T13:21:32+03:00
Происшествия

В Липецке айтишник выманил у женщины деньги за апгрейд компьютера

Парень забрал почти 23000, но делать ничего не стал
Лия МУРАДЬЯН
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Айтишника-мошенника поймали в ЛипецкеАйтишника-мошенника поймали в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке разоблачили айтишника-афериста, жертвой которого стала 42-летняя женщина. Согласно материалам дела, липчанке потребовалось усовершенствовать компьютер, и та нашла в Интернете нужного «специалиста».

27 апреля айтишник пришел домой к женщине, осмотрел компьютер и заключил, что на апгрейд нужно 22 800 рублей. За эти деньги он должен был купить некоторые детали и после их установить.

Женщина перевела деньги на карту специалиста и стала ждать, но компьютерщик так и не появился. Спустя неделю дама поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, участковый полиции задержал подозреваемого, им оказался безработный 25-летний житель Липецка.

Уголовное дело возбудили по статье «мошенничество», парню грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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