В Липецке мать невесты сломала ребра маме жениха и воткнула ей нож в бедро

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-27T15:22:29+03:00

Молодые так и не поженились, а несостоявшейся теще грозит 10 лет

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В Липецке знакомство родителей жениха и невесты обернулось уголовным делом и разрушило отношения молодых. Все случилось в октябре 2018 года, когда молодые люди, готовясь к свадьбе, решили собрать своих родителей за одним столом в квартире жениха. Знакомство не задалось с самого начала - мать жениха оскорбляла будущую сноху, а мама невесты изрядно выпила.

Между будущими тещей и свекровью разгорелась ссора. Во время конфликта 48-летняя пьяная мать невесты избила 52-летнюю маму жениха и сломала ей ребра. После теща решила загладить вину очередной порцией алкоголя и отправилась в магазин. Но помириться не получилось. Вернувшись, женщина увидела у дочки следы побоев, схватила со стола нож, воткнула его будущей свекрови в область бедра и сама же сообщила правоохранителям.

Потерпевшую спасли, но вред здоровью оценили, как тяжкий. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК – причинение опасного для жизни тяжкого вреда с использованием оружия. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигуранта признала вину, на допросе пояснила, что напала на женщину из-за оскорблений.

В общем, молодые так и не поженились, а несостоявшейся теще теперь грозит до 10 лет. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU