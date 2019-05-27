2019-05-27T16:31:48+03:00
Происшествия

Массивное дерево упало на машину в Липецке

«Гранту» придавило на улице Механизаторов [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Дерево упало на машину. Фото: Роман ТравинДерево упало на машину. Фото: Роман ТравинФото: vk.com
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Автомобиль придавило на улице Механизаторов в Липецке. Там рядом со сквером «Героям Чернобыльцам» упало на легковушку массивное дерево. Под массивными ветками оказалась «Лада-Гранта». Фото последствий ЧП выложили в соцсетях.

Дерево упало на машину. Фото: Роман Травин Фото: vk.com

Дерево упало на машину. Фото: Роман ТравинФото: vk.com

Сильных порывов ветра в городе не было, поэтому из-за чего сломалось внушительное дерево, пока неизвестно. По словам местных жителей, помимо машины, дерево также задело линии электропередач и оборвало несколько проводов.

Дерево упало на машину. Фото: Роман Травин Фото: vk.com

Дерево упало на машину. Фото: Роман ТравинФото: vk.com

Широкий ствол дерева переломился практически у самого основания. К счастью, в этот момент людей рядом не было, поэтому никто не пострадал.

Дерево упало на машину. Фото: Роман Травин Фото: vk.com

Дерево упало на машину. Фото: Роман ТравинФото: vk.com

Сейчас владелец легковушки оценивает ущерб и решает, как его компенсировать. Также специалистам предстоит распилить упавшее дерево и вызволить «ВАЗ» из плена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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