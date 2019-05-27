2019-05-27T17:22:15+03:00
Общество

Липецкие сотрудники ОМОН и СОБР стреляли в тумане и в противогазах

В полях области прошли учения спецподразделений [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Учения Росгвардии в ЛипецкеУчения Росгвардии в ЛипецкеФото: Росгвардия.
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В полях Липецкой области прошли учения сотрудников ОМОН и СОБР. Силовики в особых условиях оттачивали профессиональные навыки – тактическую, высотную и огневую подготовку.

Учения Росгвардии в Липецке Фото: Росгвардия.

Учения Росгвардии в ЛипецкеФото: Росгвардия.

Особое внимание уделялось огневой подготовке. Бойцы спецподразделений стреляли по мишеням в полной экипировке, в тумане и будучи в противогазах.

Учения Росгвардии в Липецке Фото: Росгвардия.

Учения Росгвардии в ЛипецкеФото: Росгвардия.

Также росгвардейцы отрабатывали особый прием беспарашютного десантирование высотников с вертолета МИ–8 – это когда вертолет зависает на высоте 15-25 метров и отряд быстрого реагирования обрушивается с неба, тем самым застает противника врасплох.

Учения Росгвардии в Липецке Фото: Росгвардия.

Учения Росгвардии в ЛипецкеФото: Росгвардия.

– Отработка коллективных и персональных действий в подобных учениях в различных ситуациях является важной основой для выполнения поставленных задач, – отметил начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Александр Овсянников. – Навыки, полученные во время подобных тренировок, закрепляются на практике и доводятся до автоматизма, это своеобразный экзамен на готовность к реальным действиям для бойцов ОМОН и СОБР.

Учения Росгвардии в Липецке Фото: Росгвардия.

Учения Росгвардии в ЛипецкеФото: Росгвардия.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, с начала 2019 года сотрудники спецотрядов ведомства выполнено более 100 служебно-боевых задач и задержано 20 подозреваемых.

Учения Росгвардии в Липецке Фото: Росгвардия.

Учения Росгвардии в ЛипецкеФото: Росгвардия.

Липецкие силовики изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики и даже взрывные устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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