Игорь Артамонов: «Многодетные семьи должны получать финансовую поддержку для строительства жилья»
Многодетным семьям выделят по 200 тысяч рублей на постройку дома
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с многодетной семьей Луневых, которые получили участок под строительство жилья в поселке Желтые Пески. На встрече в администрации области присутствовал представитель воронежской компании «Сити-Лайн», который строит быстровозводимые дома.
ИСТОЧНИК KP.RU