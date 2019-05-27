2019-05-27T17:28:19+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Многодетные семьи должны получать финансовую поддержку для строительства жилья»

Многодетным семьям выделят по 200 тысяч рублей на постройку дома
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с многодетной семьей Луневых, которые получили участок под строительство жилья в поселке Желтые Пески. На встрече в администрации области присутствовал представитель воронежской компании «Сити-Лайн», который строит быстровозводимые дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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