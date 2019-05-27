2019-05-27T17:54:31+03:00
Общество

10 улиц Липецка останутся без питьевой воды

Воды не будет в центре в среду до 20.00
Лия МУРАДЬЯН
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Воду отключат в центре ЛипецкаВоду отключат в центре ЛипецкаФото: Архив КП
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Коммунальщики предупреждают липчан об очередном отключении питьевой воды в Липецке. Воду отключат в среду, 29 мая, в центральной части города.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, воды не будет с 10 до 20.00 по следующим адресам: проспект Победы, дома № 55, 57, 61; улица Киевская, дома №1,34, 36, 41, улица депутатская, с дома №51а и по 94а; Индустриальная, 1, 2а, 4.

Кроме этого не будет воды в частном секторе в границах того же района на улицах: Депутатская, Володарского, Чкалова, Верещагина;, а также переулки Крымский и Верхний.

Воду будут подвозить в течение дня по заявкам потребителей с отключенных адресов. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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