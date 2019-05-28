В Липецке парень украл ноутбук у своей девушки

СЕГОДНЯ 10:49 2019-05-28T10:53:08+03:00

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В Липенце 28-летний местный житель украл ноутбук у своей сожительницы. Похищенное парень сдал в комиссионный магазин за тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 28 мая.

Инцидент произошел в феврале этого года. Парень находился в квартире, которую снимала его сожительница. Воспользовавшись тем, что его никто не видит, он украл ноутбук девушки. Похищенное он продал. Ущерб, причиненный 27-летней липчанке, оценили в пять тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU