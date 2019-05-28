В Липецке за одно утро сбили двоих детей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-28T13:22:29+03:00

За сутки на дорогах региона в 6 ДТП пострадали 6 человек

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По данным ГИБДД, за прошедшие сутки, 27 мая, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 6 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили также 6 человек. Двое из пострадавших – дети-пешеходы.

Первая авария с участием ребенка произошла в 7.30 утра на улице Уступной в Липецке, где сбили 12-летнюю школьницу. Девочке оказали помощь и отправили домой. Автомобиль и водителя, который наехал на ребенка, пока ищут. Известно, что авария произошла не на пешеходном переходе.

Еще одного ребенка, 2-летнюю девочку, сбили вечером, в 19.00. Мама вела дочку через дорогу не по «зебре» и ребенка задел 64-летний водитель «Рено». Малышка получила травму, но, к счастью, обошлось без страшных последствий.

В тот же вечер, около 19.30, на улице Краснозаводской в Липецке столкнулись два «ВАЗа», в ДТП получил небольшую травму 25-летний водитель «пятерки».

А в Ельце в 18.00 на улице Комсомольской 18-летний мотоциклист влетел в «Кию», за рулем которой был 36-летний мужчина. Водителя мотоцикла увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU