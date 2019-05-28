2019-05-28T12:36:53+03:00
Происшествия

В Липецке вор прокрался в дом и до жути перепугал спящих хозяев

Домушника задержал хозяин жилья
Лия МУРАДЬЯН
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Домушника поймали сами хозяеваДомушника поймали сами хозяеваФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить наглого вора, который пробирался ночью в дома нисколько не смущаясь присутствия спящих хозяев. По данным полиции, все случилось в феврале этого года ночью в оном из домов на улице Достоевского.

Домочадцы мирно спали, как вдруг 24-летняя хозяйка проснулась от плача ребенка. Через приоткрытую дверь спальни мать увидела, как по коридору во мраке крадется незнакомый силуэт. Перепуганная до жути женщина разбудила мужа, и тот бросился в коридор.

Домушник, поняв, что его заметили, начал убегать. Далеко убежать не получилось, глава семейства догнал незваного ночного гостя. В это время жена побежала смотреть, не пропало ли чего. Как выяснилось, пропала ее сумка, в которой были паспорт, права и медицинский полис.

Вскоре приехала полиция и забрала задержанного домушника. Им оказался 32-летний житель города, причем ранее уже судимый. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, ущерб составил 1000 рублей, уголовное дело о покушении на кражу передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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