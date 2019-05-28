В Липецке вор прокрался в дом и до жути перепугал спящих хозяев
В Липецке будут судить наглого вора, который пробирался ночью в дома нисколько не смущаясь присутствия спящих хозяев. По данным полиции, все случилось в феврале этого года ночью в оном из домов на улице Достоевского.
Домочадцы мирно спали, как вдруг 24-летняя хозяйка проснулась от плача ребенка. Через приоткрытую дверь спальни мать увидела, как по коридору во мраке крадется незнакомый силуэт. Перепуганная до жути женщина разбудила мужа, и тот бросился в коридор.
Домушник, поняв, что его заметили, начал убегать. Далеко убежать не получилось, глава семейства догнал незваного ночного гостя. В это время жена побежала смотреть, не пропало ли чего. Как выяснилось, пропала ее сумка, в которой были паспорт, права и медицинский полис.
Вскоре приехала полиция и забрала задержанного домушника. Им оказался 32-летний житель города, причем ранее уже судимый. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, ущерб составил 1000 рублей, уголовное дело о покушении на кражу передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU