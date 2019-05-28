2019-05-28T13:05:30+03:00
Происшествия

В Липецке камера сняла, как водитель въехал в столб и убежал

Странное ДТП случилось ночью на улице Смургиса [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Иномарка въехала в столбИномарка въехала в столбФото: скрин с видео
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Странную аварию запечатлела камера наблюдения на улице Смургиса в Липецке. ДТП случилось в минувший понедельник, 27 мая, в 1.37 ночи. На записи видно, как легковой автомобиль входит в поворот в районе транспортной остановки «Улица Смургиса».

ДТП со столбом в Липецке .Остановка Улица Смургиса

Судя по записи, водитель явно не в состоянии сопоставить скорость движения и угол поворота. В итоге водитель не вписывается в поворот и на полном ходу, не сбавляя скорости, въезжает в фонарный столб.

Орт удара легковушка разворачивается поперек дороги, на машине бьется правая фара, отлетают бампер и решетка. Около 20 секунд водитель сидит в машине, а когда к месту происшествия подъезжают другие автомобили, водитель внезапно выходит и убегает в сторону остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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