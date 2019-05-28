В Липецкой области проверку Роспотребнадзора прошел только один пляж
Перед началом купального сезона в Липецкой области проверяют все официальные пляжи. Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора, на данный момент санитарно-эпидемиологическое заключение получил только один пляж – в Задонске.
Остальные пляжи региона и непосредственно Липецка сейчас проверяет Центр гигиены и эпидемиологии. Всего в области этим летом предусмотрено 50 зон для отдыха у воды. По данным ведомства на 27 мая на экспертизу подали только 30 заявок. Специалисты проверят качества воды, песка и соответствие пляжа санитарным требованиям.
Роспотребнадзор не рекомендует жителям купаться в необорудованных местах и отдыхать на пляжах, которые еще не получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Купание в грязной воде может обернуться аллергической реакции и даже кишечной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU