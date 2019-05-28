В Липецкой области проверку Роспотребнадзора прошел только один пляж

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-28T17:04:59+03:00

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Перед началом купального сезона в Липецкой области проверяют все официальные пляжи. Как сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора, на данный момент санитарно-эпидемиологическое заключение получил только один пляж – в Задонске.

Остальные пляжи региона и непосредственно Липецка сейчас проверяет Центр гигиены и эпидемиологии. Всего в области этим летом предусмотрено 50 зон для отдыха у воды. По данным ведомства на 27 мая на экспертизу подали только 30 заявок. Специалисты проверят качества воды, песка и соответствие пляжа санитарным требованиям.

Роспотребнадзор не рекомендует жителям купаться в необорудованных местах и отдыхать на пляжах, которые еще не получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Купание в грязной воде может обернуться аллергической реакции и даже кишечной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU