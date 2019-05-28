Телефонный мошенник из Липецка обманул шесть жителей Белгорода

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-28T17:24:45+03:00

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В Липецке задержали телефонного мошенника, который обманывал жителей Белгородской области. Задерживать парня приехали в Липецк сотрудники белгородской полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, 25-летний липчанин подозревается как минимум в шести мошенничествах

Парень действовал по старой схеме, звонил ночью на случайные номера и начинал диалог с фразы «мама, у меня проблемы», далее менял голос и под видом следователя рассказывал, что сына поймали с наркотиками и предлагал «договориться».

Жертвами афериста всегда становились доверчивые женщины из разных районов области и самого Белгорода. Всего липецкий мошенник выманил у белгородцев 60 000 рублей. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК – мошенничество со значительным ущербом. Не исключено, что липчанин причастен и к другим аналогичным преступлениям – это сейчас проверяют. Ему грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU