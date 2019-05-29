2019-05-29T09:56:59+03:00
Происшествия

ДТП с велосипедистом в Липецке попало на видео

Регистратор запечатлел, как мужчина на велосипеде пытался подрезать автомобилю [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с велосипедистом в ЛипецкеДТП с велосипедистом в ЛипецкеФото: скрин с видео
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Авария с участием велосипедиста произошла в понедельник, 27 мая, на улице Яна Берзина в Липецке. Там мужчина на велосипеде угодил под «Опель». Очевидцы вызвали на место ГИБДД и «скорую», но велосипедист отказался ехать в больницу. Момент аварии попал в обзор видеорегистратора с проезжавшей мимо машины.

ДТП с велосипедистом в Липецке .

На записи видно, как мужчина на велосипеде едет по краю проезжей части. Внезапно велосипедист, не имея никакого преимущества, решает выехать и пересечь полосу для транспорта. Затем мужчина набирает скорость, опасно сближается с движущимся «Опелем» и даже пытается опередить автомобиль, явно не осознавая всю опасность маневра.

В итоге велосипед попадает под колеса иномарки, а водитель двухколесного транспорта падает на проезжую часть. Благо на нерадивого велосипедиста чудом никто не наехал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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