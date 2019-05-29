В Липецке 8 пожарных полчаса тушили склад с пластиковыми бутылками

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-29T11:43:50+03:00

Столб черного дыма было видно со всех районов города [видео]

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Крупный пожар произошел минувшим вечером, 28 мая, в районе улицы Клары Цеткин в Липецке. Там на открытой площадке загорелся склад с пластиковыми бутылками. Огромный черный столб едкого дыма было видно почти со всех районов города.

Пожар на складе в Липецке .

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС региона, сообщение о пожаре поступило на пуль дежурного в 21.00, на место происшествия направили два пожарных расчета.

Пожар на складе .vk.com/myregion48

Территория возгорания была весьма внушительная – пластик горел на площади 50 квадратных метров. С огнем боролись 8 пожарных, благодаря их усилиям распространение огня удалось остановить. Спустя полчаса, в 21.32, пожар полностью ликвидировали. К счастью, никто из людей не пострадал. Что стало причиной возгорания, теперь определяют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU