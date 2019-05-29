В Липецке металлоломщики украли канализационные люки на улице Терешковой

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-29T11:58:16+03:00

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В Липецке раскрыли кражу металлических канализационных люков, которая произошла 25 мая на улице Терешковой. Там возле одного из домов кто-то украл сразу четыре железные крышки, оставив колодцы открытыми. Очевидно воришки пытались сдать люки в металлолом, при этом их не беспокоило, что в открытые колодцы могли провалиться люди.

Воров с низкой социальной ответственность задержали сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, ими оказались двое жителей Липецка 26 и 33 лет. Первый имеет судимость за мошенничество, второй – нигде не работает. Обоих на время следствия взяли под стражу. Если их вину докажут, по статье «кража» им грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU