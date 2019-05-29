2019-05-29T11:58:16+03:00
Происшествия

В Липецке металлоломщики украли канализационные люки на улице Терешковой

Один из воров имеет судимость за мошенничество
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Воров взяли под стражуВоров взяли под стражуФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке раскрыли кражу металлических канализационных люков, которая произошла 25 мая на улице Терешковой. Там возле одного из домов кто-то украл сразу четыре железные крышки, оставив колодцы открытыми. Очевидно воришки пытались сдать люки в металлолом, при этом их не беспокоило, что в открытые колодцы могли провалиться люди.

Воров с низкой социальной ответственность задержали сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, ими оказались двое жителей Липецка 26 и 33 лет. Первый имеет судимость за мошенничество, второй – нигде не работает. Обоих на время следствия взяли под стражу. Если их вину докажут, по статье «кража» им грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецкой области ожидается сильная жара – до 31 градуса
И.о мэра Липецка предупредили, что предыдущие чиновники не исполняли решения депутатов
В Липецке поймали на взятке доцента кафедры философии
В киосках и магазинах Липецка нашли 350 бутылок контрафактного алкоголя
В Липецке 8 пожарных полчаса тушили склад с пластиковыми бутылками
Под Липецком в столкновении с иномаркой погиб водитель мопеда
Липчане увидят спектакль Малого театра «Вишневый сад»
В Липецкой области проверят более 29000 владельцев оружия
ДТП с велосипедистом в Липецке попало на видео
Телефонный мошенник из Липецка обманул шесть жителей Белгорода
В Липецкой области проверку Роспотребнадзора прошел только один пляж
ДТП с трамваем и грузовиком в Липецке спровоцировало пробку
Игорь Артамонов: «Горжусь, что служил в пограничных войсках!»
«Зелёный Марафон» Сбербанка продлится 10 часов
В Липецке камера сняла, как водитель въехал в столб и убежал
В Липецке вор прокрался в дом и до жути перепугал спящих хозяев
В Липецке за одно утро сбили двоих детей
В Липецке парень украл ноутбук у своей девушки
Игорь Артамонов: «Новых квартир для детей-сирот будет больше»
10 улиц Липецка останутся без питьевой воды
Игорь Артамонов: «Многодетные семьи должны получать финансовую поддержку для строительства жилья»
Липецкие сотрудники ОМОН и СОБР стреляли в противогазах
Массивное дерево упало на машину в Липецке
Липчан просят не «благоустраивать» дворы старыми покрышками
В Липецке на один час остановятся трамваи
В Липецке мать невесты сломала ребра маме жениха и воткнула ей нож в бедро
Липчанин лишился 60 000, пустив в квартиру соседку-подростка