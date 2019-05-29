В Липецке металлоломщики украли канализационные люки на улице Терешковой
В Липецке раскрыли кражу металлических канализационных люков, которая произошла 25 мая на улице Терешковой. Там возле одного из домов кто-то украл сразу четыре железные крышки, оставив колодцы открытыми. Очевидно воришки пытались сдать люки в металлолом, при этом их не беспокоило, что в открытые колодцы могли провалиться люди.
Воров с низкой социальной ответственность задержали сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, ими оказались двое жителей Липецка 26 и 33 лет. Первый имеет судимость за мошенничество, второй – нигде не работает. Обоих на время следствия взяли под стражу. Если их вину докажут, по статье «кража» им грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU