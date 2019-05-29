В Липецке поймали на взятке доцента кафедры философии

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-29T14:32:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке попался на взятке преподаватель одного из вузов города. По версии следствия, доцент кафедры философии, социологии и теологии брал деньги со студентов-заочников за зачет по дисциплине «Культурология». Запись в зачетке без фактической сдачи стоила 14 000 рублей.

Преподавателя поймали на получении денег прямо в аудитории в понедельник днем, 27 мая. На доцента завели уголовное дело по части 3 статьи 290 УК – получение взятки должностным лицом.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в ходе расследования подозреваемый признался в коррупции и раскаялся. Следствию еще предстоит разобраться во всех подробностях. Преподавателю грозит до 7 лет тюрьмы с крупным штрафом и лишение права заниматься преподавательской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU