И.о мэра Липецка предупредили, что предыдущие чиновники не исполняли решения депутатов

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-29T14:51:58+03:00

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Во вторник, 28 мая, на 50-й сессии Липецкого горсовета депутаты заслушали отчет исполняющей обязанности мэра Липецка Евгении Уваркиной. Перед началом основного вопроса сессии спикер горсовета Игорь Тиньков напомнил депутатам, что Уваркина будет отчитываться за работу бывшего мэра Сергея Иванова, а не за свою, и просил это учесть. Поэтому задавали только по одному вопросу от каждой фракции.

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ИСТОЧНИК KP.RU