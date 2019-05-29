В Липецке лихач еле увернулся от пешеходов, пролетая на красный

СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-29T17:13:47+03:00

Под колеса нарушителя едва не попали три человека, включая ребенка [видео]

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В Липецке лихач чуть не угробил группу пешеходов, грубо нарушив ПДД. Инцидент произошел на пешеходном переходе на улице Катукова, возле гипермаркета «Европа». Там решил проскочить на красный водитель «ВАЗ-2115».

В Липецке водитель чуть на протаранил группу пешеходов.https://vk.com/myregion48

Происходящее сняли на видеорегистратор и выложили в сеть. На записи видно, как серебристая «пятнадцатая» резво опережает несколько автомобилей и стремительно приближается к светофору. В это время на светофоре загорается запрещающий сигнал и пешеходы начинают движение. Не замечая угрозу, через дорогу идут женщина с ребенком и мужчина.

Несмотря на пешеходов, «ВАЗ» не сбавляет скорость и движется прямо на людей. В последний момент водитель перестраивается и, едва увернувшись от пешеходов, пролетает на «красный» и уезжает.

ИСТОЧНИК KP.RU