В Липецкой области работникам предприятия, производящего электродвигатели, задолжали 14,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-30T11:35:31+03:00

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Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам ООО «Генборг» возбудили следователи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области, директор компании, специализирующейся на производстве электродвигателей, с 1 февраля по 28 мая текущего года не оплачивал труд своих подчиненных. Почти 200 жителей Липецкой области не получили зарплату в сумме более 14,5 миллионов рублей. Сейчас деятельность предприятия приостановлена, работники находятся дома в связи с его простоем.

Следователи опрашивают сотрудников и руководство компании, устанавливают все обстоятельства нарушения трудовых прав жителей Усманского района. Назначены судебные экономические экспертизы, результаты которых покажут движение денег на счетах предприятия-должника и причины невыплаты зарплаты в срок. Директору ООО «Генборг» грозит до трех лет лишения свободы и невозможность занимать определенные должности на аналогичный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU