2019-05-30T11:48:35+03:00
Общество

В Липецке на три дня ограничат продажу алкоголя

Это связано с Международный день защиты детей и проведением митингов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Липецке на два дня ограничат продажу алкоголя. Как сообщила пресс-служба администрации города, это связано с проведением митингом.

Так, 2 июня около тысячи человек соберутся по адресу: улица Ворошилова, 3 (территория общественного пространства). Время проведения: с 14.00 до 18.00. Еще один митинг пройдет 6 июня на улице Неделина возле памятника А.С. Пушкину. Заявленная численность - 300 человек. Мероприятие пройдет с 9.30 до 11.30.

А согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» розничная продажа спиртного не допускается в местах массового скопления граждан.

Позже городское управление потребительского рынка сообщило, об еще одном запрете. Региональный закон «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» не допускает торговли алкоголем 1 июня в Международный день защиты детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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