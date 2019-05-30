2019-05-30T12:01:13+03:00
Общество

Бульвар Сорокина в Липецке благоустроят ко Дню города

Здесь обустроят пешеходную зону, велодорожку, беговую дорожку и обустроят экотропы в районе смотровых площадок
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото проекта: сайт администрации Липецка.фото проекта: сайт администрации Липецка.
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Бульвар Сорокина благоустроят ко Дню города. Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, уже приведены в порядок зеленые насаждения в районе трех смотровых площадок. Также вырубили 21 дерево и еще 23 - обрезали.

По проекту покрытие из разрушенных бетонных плит здесь заменят на комбинированное. Обустроят пешеходную зону, велодорожку, закольцованную с аллей со стороны проезжей части улицы Ленина, а также сделают беговую дорожку с резиновым покрытием. Кроме того, планируется восстановление освещения, обустройство экологических троп в районе смотровых площадок. Важным местом бульвара станет памятник художнику Виктору Сорокину.

По информации мэрии Липецка, основной объем работ планируют завершить к 10 июля. Торжественное открытие сквера запланировано на День города. В будущем здесь появятся современные малые архитектурные формы: беседки, качели, выставочный павильон, сцена с амфитеатром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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