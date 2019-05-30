НЛМК, Росприродназдор, Минприроды и Липецкая область подписали соглашение
В этот четверг, 30 мая, в Липецке открылся 17-й металлургический саммит Ассоциации «Русская Сталь». На площадке саммита подписали четырехстороннее соглашение между Группой «НЛИК», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Липецкой областью.
Соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития заключили в рамках реализации национального проекта «Экология». Документ подписали президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Аратмонов.
Подписание соглашение по нацпроекту "Экология"Фото: Лия МУРАДЬЯН
Кстати, впервые за 16 лет металлургический саммит прошел не в Москве, а на производственной площадке металлургического комбината. Участникам саммита идея понравилась, высказывалось предложение продолжить традицию и следующий саммит также провести на территории присутствия компаний черной металлургии.
ИСТОЧНИК KP.RU