В Липецке мужчина под угрозой взрыва ограбил банк и сбежал

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-30T14:40:49+03:00

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Дерзкое ограбление банка произошло в Липецке в начале недели, 27 мая. В этот день в один из офисов известного банка зашел мужчина, пригрозил сотрудникам, что сейчас все взорвет и потребовал деньги.

Перепуганные сотрудники финансового учреждения отдали налетчику 70 000 рублей. На место сразу стянулись экстренные службы и правоохранительные органы, но грабитель успел скрыться с деньгами.

– Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого, который похитил деньги под угрозой применения взрывчатого вещества, – пояснила «КП-Липецк» руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – Для установления возможных очевидцев осматриваются записи с камер наблюдения и опрашиваются свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU