2019-05-30T14:40:49+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина под угрозой взрыва ограбил банк и сбежал

Налетчика, который унес 70 000 рублей, ищет полиция
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Налетчик скрылся с деньгамиНалетчик скрылся с деньгамиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Дерзкое ограбление банка произошло в Липецке в начале недели, 27 мая. В этот день в один из офисов известного банка зашел мужчина, пригрозил сотрудникам, что сейчас все взорвет и потребовал деньги.

Перепуганные сотрудники финансового учреждения отдали налетчику 70 000 рублей. На место сразу стянулись экстренные службы и правоохранительные органы, но грабитель успел скрыться с деньгами.

– Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого, который похитил деньги под угрозой применения взрывчатого вещества, – пояснила «КП-Липецк» руководитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслакова. – Для установления возможных очевидцев осматриваются записи с камер наблюдения и опрашиваются свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липецкие спасатели предотвратили условную экологическую катастрофу
1 июня в Липецке вводят полный запрет на продажу алкоголя
НЛМК, Росприродназдор, Минприроды и Липецкая область подписали соглашение
В Липецкой области попавший в ДТП мотоциклист скончался по дороге в больницу
Бульвар Сорокина в Липецке благоустроят ко Дню города
В Липецке на три дня ограничат продажу алкоголя
В Липецкой области работникам предприятия, производящего электродвигатели, задолжали 14,5 млн рублей
За наркотики будут судить сразу двоих липчан – продавца и покупателя
В Липецке лихач еле увернулся от пешеходов, пролетая на красный
В Липецкой области ожидается сильная жара – до 31 градуса
И.о мэра Липецка предупредили, что предыдущие чиновники не исполняли решения депутатов
В Липецке поймали на взятке доцента кафедры философии
В киосках и магазинах Липецка нашли 350 бутылок контрафактного алкоголя
В Липецке металлоломщики украли канализационные люки на улице Терешковой
В Липецке 8 пожарных полчаса тушили склад с пластиковыми бутылками
Под Липецком в столкновении с иномаркой погиб водитель мопеда
Липчане увидят спектакль Малого театра «Вишневый сад»