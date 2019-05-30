2019-05-30T15:21:15+03:00
Общество

1 июня в Липецке вводят полный запрет на продажу алкоголя

Также временное ограничение будет действовать 2 и 6 июня
Лия МУРАДЬЯН
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День защиты детей будет безалкогольнымДень защиты детей будет безалкогольнымФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Международный день защиты детей, 1 июня, по всему Липецку будет действовать полный запрет на продажу алкоголя. Отметим, что такая практика в регионе действует уже не первый год. Розничная продажа алкогольных и спиртных напитков будет запрещена в течение всей субботы.

Как сообщили в пресс-службе городского управления потребительского рынка, запрет вводится согласно Закону Липецкой области «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

В этот день на общественных площадках, в парках и учреждениях культуры Липецка будут проходить многочисленные массовые мероприятия с участием детей.

Кроме этого, временный ограничения будут действовать из-за митингов. 2 июня митинг на улице Ворошилова, 3, с 14 до 18.00. 6 июня на улице Неделина возле памятника Пушнику, с 9.30 до 11.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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