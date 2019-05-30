Липецкие спасатели предотвратили условную экологическую катастрофу

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-30T16:00:20+03:00

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В этот четверг, 30 мая, в Липецке прошли тактико-специальные учения МЧС по ликвидации разлива нефтепродуктов. Тренировки проходили в рамках Года предупреждения чрезвычайных ситуаций.

В Липецке отработали ЧС с разливом бензинаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

По легенде учений, на крупной нефтебазе в черте города разгерметизировался многотонный резервуар с бензином, и топливо полилось на почву. Последствия разлива ликвидировали 9 пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения, а также звено по локализации разлива нефтепродуктов и звено пожаротушения.

В Липецке отработали ЧС с разливом бензинаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Спасателям и пожарным предстояло закрыть поврежденную стенку резервуара, собрать разлившийся бензин, ликвидировать замазученность на земле, и следить, чтобы ничего не загорелось.

В Липецке отработали ЧС с разливом бензинаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе МЧС области, в ходе тренировки силы и средства работали в режиме условной чрезвычайной ситуации. Спасательные подразделения с поставленной задачей справились, последствия условной чрезвычайной ситуации ликвидировали.

В Липецке отработали ЧС с разливом бензинаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU