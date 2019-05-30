На должность мэра Липецка претендуют девять человек

СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-30T17:43:03+03:00

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В этот четверг, 30 мая, в Липецке завершился прием документов на должность мэра города. Всего в конкурсную комиссию поступили заявки от девяти кандидатов, из которых три женщины.

За кресло градоначальника будут бороться: 33-летний Анатолий Ясенко – заместитель главы Данковского района; 44-летний Тимур Иоселиани – директор по совместительству НОУД «Английский ХХI века»; 38-летний Сергей Чуркин – начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства АО «ЛГЭК»; 54-летняя Татьяна Трубачева – заместитель главы Добровского района; 47-летняя Татьяна Нечаюк – директор ООО «Флебос»; 30-летний Дмитрий Месяц – безработный; 47-летний Дмитрий Голоскоков – начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс»; 39-летний Роман Крысин – безработный и 45-летняя Евгения Уваркина – бывший руководитель ГК «ТРИО», ныне и.о. мэра города.

Документы всех претендентов рассмотрят уже в пятницу, 31 мая, в Липецком горсовете. Как сообщили в пресс-службе парламента, Конкурсное испытание, на котором кандидаты представят свою концепцию развития города на 5 лет, состоится во вторник, 5 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU