Пьяный водитель из Белгорода пытался подкупить липецкого автоинспектора

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-31T15:47:39+03:00

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В Липецкой области будут судить злостного нарушителя ПДД из Белгорода за попытку подкупить автоинспектора. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, обвиняемый является профессиональным водителем, при этом попадался на нарушениях более 10 раз. В итоге последнее грубейшее нарушение обернулось для него уголовным делом.

Согласно материалам дела, автоинспектор остановил автомобиль на трассе в Тербунском районе Липецкой области. У водителя налицо были признаки алкогольного опьянения, поэтому гражданину предложили пройти медосвидетельствование. Вместо этого пьяный мужчина предложил инспектору ДПС 10 500 рублей и обо всем забыть.

Инспектор от взятки отказался и сообщил, куда следует. На белгородца завели уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу – часть 3 статьи 291 УК. Теперь водителю грозит минимум штраф до полутора миллионов рублей, максимум – до 8 лет тюрьмы со штрафом 30-кратным сумме взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU