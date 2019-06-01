Александр Исаенко: «Человека нельзя заставить, он сам должен решить и изменить свой образ жизни»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-01T13:14:56+03:00

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За последние восемь лет забеги «Зеленого Марафона» стали хорошей традицией для всего Черноземья. Спортивные праздники проводились не только в Воронеже, но и в Белгороде, Липецке, Тамбове, Орле, а теперь к этой эстафете присоединился и Курск. Сотрудники отделений ПАО Сбербанк вместе с руководителями преодолевают дистанцию в 4,2 км. Например, Александр Исаенко, заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк принимал участие во всех прошедших марафонах.

- Прежде всего, это проявление нашей социальной ответственности, которая заключается в том, чтобы сделать жизни тех людей, которые работают в банке, которые живут в нашем регионе, лучше – подарить всем праздник, - отметил Александр Исаенко. – Я знаю много примеров людей, которые не задумывались, достаточно ли присутствует спорт в их жизни. Но они попробовали проявить себя на «Зеленом Марафоне» Сбербанка и с тех пор регулярно бегают. Польза этого мероприятия в том, чтобы задуматься над тем, насколько тот образ жизни, которым человек живет, помогает ему быть максимально эффективным и счастливым.

«Зеленый Марафон» Сбербанка – безусловно, спортивный и семейный праздник, но вместе с тем это отнюдь не разовая акция, банк стремится постоянно поддерживать своих сотрудники во всех начинаниях.

- Наша задача – показать некий позитивный опыт, который человек сможет учесть в дальнейшем. Нужно помогать создавать некую инфраструктуру: устраивать такие праздники, организовывать занятия в залах. Но нельзя никого заставлять, это должно быть решение человека. Мы помогаем нашим сотрудникам во всех начинаниях. Спорт для Сбербанка не безразличен, и мы стараемся, чтобы он максимально присутствовал в жизни любого человека, - отметил Александр Исаенко.

ИСТОЧНИК KP.RU