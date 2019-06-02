Жителю Липецкой области грозит пожизненное заключение за убийство знакомого и его матери

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-02T11:29:40+03:00

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Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в убийстве и покушении на хищение денег с банковского счета (п.п. «а, в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии СК, в конце сентября 2018-го двое мужчин выпивали и, как часто бывает, начали ссориться. В ходе конфликта один из приятелей порезал другого ножом. От множественных ран и острой кровопотери потерпевший скончался. Свидетелем убийства стала мать потерпевшего, но из-за преклонного возраста не могла самостоятельно передвигаться и обратиться за помощью. Чтобы скрыть преступление, мужчина ударил пожилую женщину кирпичом по голове. От открытой черепно-мозговой травмы пенсионерка скончалась.

Затем обвиняемый украл банковскую карту убитого и скрылся. В одном из банкоматов Задонска он попытался снять деньги, но не смог этого сделать из-за сильного опьянения.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкции статей предусматривают безальтернативное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU