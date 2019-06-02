2019-06-02T11:39:25+03:00
Общество

В Нижнем парке Липецка появится скейт-площадка, каток и арт-центр

Обновление общественного пространства начнется уже в этом году
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото проекта/сайт администрации Липецка.фото проекта/сайт администрации Липецка.
Изменить размер текста:

Первые общественные обсуждения по реконструкции Нижнего парка прошли в Городском дворце молодежи. Разработчик проекта Талли Кельми из агентства территориального брендинга Амперсанд рассказала, что предлагается создать место для досуга разных социальных групп населения.

Планируется, что на территории появится скейт-парк летом и каток зимой, площадки для мам с маленькими детьми и спортплощадки для подростков, а за памятником народовольцам планируют установить сцену и фуд-траки для проведения молодежных фестивалей. Некоторые популярные места парка останутся нетронутыми, а вот Зеленый театр отреставрируют. . При этом сохранится максимум зелени.На месте сцены хотят создать арт-центр с выставками и экспозициями. На площади около центра планируют установить арт-объект в виде капли, что символизирует Липецк как город металлургии и минеральной воды.

На вопрос горожан: что будет с аттракционами? - представители мэрии пояснили, что их переместят вглубь парка, а в 2020 году с помощью предпринимателей установят еще и новые. Что касается парковки, в ходе реконструкции создадут создание 400-500 мест.

Напомним, на развитие Нижнего парка в этом году выделено 140 миллионов рублей в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителю Липецкой области грозит пожизненное заключение за убийство знакомого и его матери
Зеброид появился на свет в Липецком зоопарке
В начале купального сезона в Липецке не открылся ни один пляж
Олимпийская чемпионка восхитилась атмосферой «Зеленого Марафона» Сбербанка
«Мы не пропускаем ни одного «Зеленого Марафона» Сбербанка»
Победители «Зеленого Марафона» Сбербанка: «Это прекрасный слет единомышленников и друзей!»
Чемпионка роллерного забега: «Зеленый Марафон» Сбербанка – практически единственное мероприятие, где мы можем показать себя»
Александр Исаенко: «Человека нельзя заставить, он сам должен решить и изменить свой образ жизни»
Денис Скребец: «Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть успешного человека»
В День защиты детей стартовал «Зеленый Марафон» Сбербанка