В Нижнем парке Липецка появится скейт-площадка, каток и арт-центр

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-02T11:39:25+03:00

Обновление общественного пространства начнется уже в этом году

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Первые общественные обсуждения по реконструкции Нижнего парка прошли в Городском дворце молодежи. Разработчик проекта Талли Кельми из агентства территориального брендинга Амперсанд рассказала, что предлагается создать место для досуга разных социальных групп населения.

Планируется, что на территории появится скейт-парк летом и каток зимой, площадки для мам с маленькими детьми и спортплощадки для подростков, а за памятником народовольцам планируют установить сцену и фуд-траки для проведения молодежных фестивалей. Некоторые популярные места парка останутся нетронутыми, а вот Зеленый театр отреставрируют. . При этом сохранится максимум зелени.На месте сцены хотят создать арт-центр с выставками и экспозициями. На площади около центра планируют установить арт-объект в виде капли, что символизирует Липецк как город металлургии и минеральной воды.

На вопрос горожан: что будет с аттракционами? - представители мэрии пояснили, что их переместят вглубь парка, а в 2020 году с помощью предпринимателей установят еще и новые. Что касается парковки, в ходе реконструкции создадут создание 400-500 мест.

Напомним, на развитие Нижнего парка в этом году выделено 140 миллионов рублей в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU