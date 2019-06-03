Под Липецком 2 мужчин погибли в ДТП

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-03T11:52:47+03:00

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За прошедшие выходные на дорогах Липецкой области выявлено 3 242 нарушения правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 17 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 195 человек во время движения не стали пристегиваться. 2 365 раз водители нарушили допустимую скорость. Произошло 73 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В Данковском районе на трассе Данков - Ярославы - Барятино водитель "Шевроле-Нивы" вылетел в кювет. Мужчина скончался на месте.

В минувшее воскресенье, 2 июня, в Данкове водитель "Инфинити" наехал на стоящий "Фольксваген", сбив при этом водителя иномарки, стоящего рядом. Далее "Инфинити" врезалась с припаркованной "Ладой-Приорой". Водитель "Фольксвагена" скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU