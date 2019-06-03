В Липецке "Ниссан" сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-03T12:39:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 31 мая, на проспекте 60 лет СССР в Липецке водитель "Ниссана" сбил ребенка. 11-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Юный липчанин получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В Становлянском районе на трассе "Дон" автоледи за рулем "Вольво" врезалась в большегруз "Мерседес". По предварительным данным, она нарушила дистанцию, не учла скорость движения. В аварии пострадала сама денщина и 3-летний мальчик, находившийся в иномарке. Их доставили в больницу. К счастью, ребенок находился в автокресле. Удерживающее устройство помогло ему избежать серьезных повреждений.

Напомним, за прошедшие выходные автоинспекторы выявили 3 242 нарушения правил дорожного движения. Случались аварии,в которых были не только пострадавшие, но и погибшие. В Данковском районе "Шевроле-Нива" вылетела в кювет. Водитель погиб на месте. Еще одного мужчину, стоявшего рядом со своей машиной, сбил "Инфинити".

ИСТОЧНИК KP.RU