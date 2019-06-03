2019-06-03T13:17:49+03:00
Общество

В Липецке пропал пенсионер в коричневом пальто

Мужчина может быть дезориентирован
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке разыскивают пенсионераВ Липецке разыскивают пенсионераФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке разыскивают 76-летнего пенсионера. 29 мая Шабулин Александр Гаврилович ушел из дома по улице Гагарина областного центра. Как сообщили волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован. До сих пор о местонахождении липчанина ничего не известно.

Приметы: на вид 76 лет, рост 165-170 сантиметров, волосы темные.

Был одет: вязаный свитер зеленого цвета, светлые штаны, коричневое пальто.

Всех, кто видел Олега Никитина или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Либо написать на адрес электронной почты ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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