В Липецке прошел уникальный детский инклюзивный спектакль об интернет-безопасности
МТС собрал 200 ребятишек, включая детей с нарушением слуха
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В канун Дня защиты детей Липецк присоединился к 20 городам России, где организовали всероссийский волонтерский проект «За гранью тишины». Это один из волонтерских проектов МТС, целью которого является предоставление возможности детям с нарушениями слуха приобщиться к миру театрального искусства. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Система», телеканала «В гостях у Сказки» и «Липецкого хладокомбината».
ИСТОЧНИК KP.RU