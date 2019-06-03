В Липецке прошел уникальный детский инклюзивный спектакль об интернет-безопасности

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-03T15:30:56+03:00

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В канун Дня защиты детей Липецк присоединился к 20 городам России, где организовали всероссийский волонтерский проект «За гранью тишины». Это один из волонтерских проектов МТС, целью которого является предоставление возможности детям с нарушениями слуха приобщиться к миру театрального искусства. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Система», телеканала «В гостях у Сказки» и «Липецкого хладокомбината».

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ИСТОЧНИК KP.RU