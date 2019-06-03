В Липецке пенсионер потерял в магазине карту и лишился всех денег

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-03T16:21:29+03:00

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В Липецке мужчина оставил пенсионера без денег. 1 июня в полицию обратился 57-летний мужчина, который рассказал, что с его банковской карты пропали все деньги. Как выяснилось, 7500 рублей пропали со счета после того, как пенсионер купил продукты в одном из магазинов по проспекту Мира.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, которым оказался 39-летний житель Липецка. Мужчина во всем сознался и рассказал, что случайно нашел в магазине утерянную кем-то карту и решил этим воспользоваться. Липчанин ходил по магазинам и покупал продукты, пока не свел баланс к нулю.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК – мошенничество. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU