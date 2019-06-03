В Липецкой области пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-03T16:10:34+03:00

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В Липецкой области полиция, родственники и волонтеры третий день ищут пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», 16-летняя Екатерина Нохрина ушла из дома еще в субботу, 1 июня, в деревне Бочиновка Усманского района. С тех пор родственники ее не видели.

Приметы Екатерины: рост 160-170 см., худощавого телосложения, глаза темно-карие, волосы светлые до плеч, на лице веснушки.

Была одета: в черную кожаную куртку, красную футболку, леггинсы цвета хакки и серые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Екатерину после исчезновения, знает, где она может находиться или владеет любой важной для поиска информацией, срочно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Также можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU