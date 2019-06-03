2019-06-03T18:04:23+03:00
Общество

В Липецке ветер сменится на северный и спадет жара

При этом дождей не будет всю неделю
Лия МУРАДЬЯН
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В регионе без осадков, но не жаркоВ регионе без осадков, но не жаркоФото: Лия МУРАДЬЯН
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По данным Росгидрометцента, текущая неделя в Липецке обойдется без рекордных температур. Сильную жару синоптики обещают только к концу недели. Во вторник, 4 июня, осадков в Липецкой области не ожидается. Ветер будет дуть северный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем не поднимется выше отметки в +26 градусов, ночью – 9-14 выше нуля. Атмосферное давление останется в пределах 746 мм ртутного столба.

Комфортная погода с максимальной дневной температурой +26-27 градусов продержится до четверга. А к выходным в регионе обещают жару. Согласно долгосрочному прогнозу, уже в пятницу ожидается до +30°С и дальше температура будет расти. Дождей не будет всю неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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