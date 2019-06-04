2019-06-04T09:22:25+03:00
Происшествия

Под Липецком 15-летний подросток на мотоцикле погиб в ДТП с автобусом

Пассажир скончался до приезда «скорой», несовершеннолетний водитель попал в больницу
Лия МУРАДЬЯН
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Подростки ехали без шлемовПодростки ехали без шлемовФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Трагическая авария произошла в минувший понедельник, 3 июня, в 10.20 утра в Данковском районе Липецкой области. Там на 10 километре трассы Данков – Ярославы – Барятино вышел на обгон автобус «ПАЗ». Во время маневра 53-летний водитель автобуса ударил движущийся впереди в попутном направлении мотоцикл «Стелс».

На мотоцикле ехали 15-летний водитель и пассажир того же возраста. В результате страшной аварии 15-летний пассажир мотоцикла погиб на месте происшествия до приезда «скорой помощи», второго подростка с многочисленными травмами увезли в Данковскую районную больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, по предварительным сведениям, подростки ехали на мотоцикле без мотошлемов, что существенно усугубило последствия аварии. Также автоинспекторы просят родителей лучше следить за детьми, которым доверяют двухколесную мототехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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