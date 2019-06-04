2019-06-04T13:05:13+03:00
Общество

Пропавшая под липецком девушка ушла из дома после ссоры с родителями и оставила записку

СК начал проверку по исчезнувшей в Усманском районе 16-летней студентке
Лия МУРАДЬЯН
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Студентку ищет следственный комитетСтудентку ищет следственный комитетФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области продолжаются поиски 16-летней студентки колледж Екатерины Нохриной, которая пропала в Усманском районе 4 дня назад. Напомним, девушка ушла из дома в деревне Бочиновка 1 июня и с тех пор ее никто не видел.

По факту исчезновения несовершеннолетний СК начал доследственную проверку. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, девушка ушла после ссоры с родителями.

При этом Екатерина оставила родным записку, в которой просила ее не искать. После чего мать девушки заявила о пропаже дочери. Помимо волонтеров и полиции к поискам также подключился СК. Сейчас следователи опрашивают всех, кто может что-то знать о пропавшем подростке. Также предстоит выяснить, какие отношения складывались у девушки в семье.

Напомним приметы Екатерины: рост 160-170 см., худощавого телосложения, глаза темно-карие, волосы светлые до плеч, на лице веснушки. Была одета: в черную кожаную куртку, красную футболку, леггинсы цвета хакки и серые кроссовки.

Кто видел девушку после исчезновения или знает, где она находится, должны сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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