2019-06-04T13:38:10+03:00
Общество

В библиотеке напишут и прочтут пьесу о Липецке

Липчан приглашают поучаствовать в лаборатории документального театра
Юлия КЛЮЕВА
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В библиотеке напишут и прочтут пьесу о ЛипецкеВ библиотеке напишут и прочтут пьесу о ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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С 5 по 7 июня в Липецкой областной научной библиотеке пройдет лаборатория документального театра. Команда проекта, которая состоит из режиссера Петра Чижова и драматургов Ксении Савельевой и Элины Петровой, создаёт документальные спектакли по историям жителей о городе. Основа спектакля – пьеса, которую драматурги напишут вместе с актерами и липчанами. Пьеса будет состоять из интервью горожан, архивных материалов, дневников, других документов о жизни города.

5 июня в 19.00 в библиотеке проведут лекцию про театр в городе и документальный театр. Также пройдет мастер-класс по сбору вербатимов (интервью горожан). На следующий день все желающие приступят к сбору вербатимов, совестной обработке интервью и сведению их в пьесу. А 7 июня в 20.00 в библиотеке состоится читка и обсуждение пьесы с условным названием «Портрет города Липецка».

– В лаборатории может принять участие любой желающий, - пояснила куратор проекта Дина Кюнбергер. - Если вы не равнодушны к городу, в котором живете, любите театр и его современные формы, не прочь рассказывать и слушать истории, то приходите.

Если вы по каким-то причинам не можете прийти, ваше участие может быть дистанционным. Присылайте сообщения или аудиофайлы с историями о ваших любимых и нелюбимых местах Липецка, привычных маршрутах, городских легендах и просто впечатлениях от города на почту mail@lounb.info

ИСТОЧНИК KP.RU

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